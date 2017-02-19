嘉義市長涂醒哲當「店長」 旅展賣美食吸人氣

涂醒哲現場了解嘉義飯店業住宿價格及優惠情形。（張妍溱攝）

現場有獎徵答，涂醒哲送出精美小禮物，見到嘉義市長，大人小孩超開心。（張妍溱攝）

涂醒哲當起「店長」賣蛋捲，超吸人氣。（張妍溱攝）

台中春季國際旅遊大展今天適逢周日，民眾把握搶好康機會，上午湧現大批人潮進場。嘉義市長涂醒哲到場大力促銷嘉義觀光旅遊景點，代言推薦當地飯店、觀光工廠、伴手禮，喊出「嘉義市是平價旅遊首選」，當起「店長」賣蛋捲，現場打出買2送1、有獎徵答送好禮活動，民眾簇擁一睹「涂店長」風采，人氣強強滾。

跟著人群搶購嘉義伴手禮，戴小姐跟友人一口氣買了4盒蛋捲，她開心地說，第一次看到涂醒哲本人，感覺相當親切，買到市長推薦的伴手禮，口碑一定相當不錯，實在太幸運。

涂醒哲說，他推動嘉義市觀光最重視的就是產業端，這一次台中春季旅展帶領13家業者共同參與，是參與業者數量最多的ㄧ次，在店家的支持下，嘉義市的觀光才能永續發展。

國內外旅客到嘉義市觀光旅遊，服務品質才會得到保障。涂醒哲表示，現在正火紅的台灣燈會在雲林縣，明年也已選定在嘉義縣，嘉義市都是最佳的優質住宿選擇。

(中時)