油價2連降 中油汽柴油明再降1角

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中油宣布，自明（20）日凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各0.1元。(本報資料照片)

中油宣布，自明（20）日凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.8元、95無鉛汽油每公升26.3元、98無鉛汽油每公升28.3元、超級柴油每公升22.5元。

台塑石化方面，自20日凌晨1時起，調降汽、柴油批售價每公升新台幣0.1元。加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升24.7元、95無鉛汽油26.2元、98無鉛汽油28.5元、超級柴油22.2元。

本週原油價格走勢呈現小幅波動格局，儘管OPEC產油國宣稱減產成效良好，但因美國運轉鑽油機數量續增且商用原油庫存連6週增加、達到5.18億桶歷史新高，抑制油價漲勢。

中油公司指出，本週調價指標7D3B週均價為每桶54.33美元，較前週54.25美元，微幅上漲0.08美元，新台幣對美元匯率則升值0.197元，國內油價依公式計算降幅為0.39％，汽、柴油每公升各調降0.1元。

(中時電子報)