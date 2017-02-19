台詐嫌擬遭遣陸 外交部再表嚴重關切
外交部今天重申「嚴重關切」西班牙將台籍電信詐騙犯遣送大陸的「不友善決定」，外交部將再度召見西班牙駐台代表表達強烈立場，並嚴肅檢討現行雙邊交流合作。
西班牙政府於17日內閣部長會議中決定，將涉及電信詐騙案的269名中華民國國籍及陸籍嫌犯引渡至中國大陸，但全案應繼續進行相關司法程序。外交部昨天表示，此一決定已侵害中華民國國人權益，並罔顧歐盟國家重視人權的傳統，深表遺憾。
外交部今天重申，西班牙為歐盟會員國，本案在西班牙的司法程序尚未完成，西班牙行政部門背離歐盟國家重視人權的傳統，罔顧「國籍管轄原則」且違反涉案當事人的意願，同意將包括多名中華民國國人的涉案者引渡至中國大陸，外交部對此深表遺憾並予以強烈譴責。
外交部說，西班牙為法治國家，中華民國要求西班牙政府必須依循國際人權標準，給予本案在押涉案人應有的司法權益，不得在未完備相關司法程序前遣送國人至中國大陸。
外交部指出，針對西班牙政府此次不友善的決定，外交部將再度召見西班牙駐台代表，嚴正表達強烈立場。中華民國政府同時將嚴肅檢討台灣與西班牙現行雙邊交流合作，以反映台灣的嚴重關切。1060219
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。