台詐嫌擬遭遣陸 外交部再表嚴重關切

外交部今天重申「嚴重關切」西班牙將台籍電信詐騙犯遣送大陸的「不友善決定」，外交部將再度召見西班牙駐台代表表達強烈立場，並嚴肅檢討現行雙邊交流合作。

西班牙政府於17日內閣部長會議中決定，將涉及電信詐騙案的269名中華民國國籍及陸籍嫌犯引渡至中國大陸，但全案應繼續進行相關司法程序。外交部昨天表示，此一決定已侵害中華民國國人權益，並罔顧歐盟國家重視人權的傳統，深表遺憾。

外交部今天重申，西班牙為歐盟會員國，本案在西班牙的司法程序尚未完成，西班牙行政部門背離歐盟國家重視人權的傳統，罔顧「國籍管轄原則」且違反涉案當事人的意願，同意將包括多名中華民國國人的涉案者引渡至中國大陸，外交部對此深表遺憾並予以強烈譴責。

外交部說，西班牙為法治國家，中華民國要求西班牙政府必須依循國際人權標準，給予本案在押涉案人應有的司法權益，不得在未完備相關司法程序前遣送國人至中國大陸。

外交部指出，針對西班牙政府此次不友善的決定，外交部將再度召見西班牙駐台代表，嚴正表達強烈立場。中華民國政府同時將嚴肅檢討台灣與西班牙現行雙邊交流合作，以反映台灣的嚴重關切。1060219

(中央社)