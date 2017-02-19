金敏喜摘下柏林影后 不倫戀受矚目
與南韓人夫導演洪尚秀傳出不倫戀的金敏喜，因電影「夜晚海邊獨自一人」，榮登第67屆柏林國際影展影后寶座，成為首位奪得柏林影后的南韓女演員。
南韓「聯合新聞通訊社」今天指出，女演員金敏喜與有家室的導演洪尚秀爆出婚外情之後，在南韓演藝圈鬧得沸沸揚揚，這次兩位不倫戀主角不畏外界眼光，在柏林影展公開亮相，金敏喜還因兩人合作的電影奪得影后頭銜，更增添話題性。
金敏喜是繼姜受延於1987年以「替身：借腹生子」獲威尼斯國際影展影后獎、全度妍於2007年以「密陽」榮獲坎城國際影展影后獎之後，南韓女星第3度獲得世界3大國際影展影后殊榮，也是首位奪得柏林影后頭銜的南韓女演員。
據報導，金敏喜在柏林獲獎時表示，「首先感謝攝製如此美好電影的導演洪尚秀，相信這部電影會深深激動某些人的心。我在今晚的影展中，獲得了天上星星般閃亮喜悅的禮物。」
電影「夜晚海邊獨自一人」是洪尚秀執導的第19部長篇電影，金敏喜飾演一名與有婦之夫導演陷入「不倫戀」的女演員，旅行德國漢堡及南韓江原道江陵間，與好友把酒談情的故事。
戲如人生，洪尚秀與金敏喜也因拍攝電影而傳出婚外情，但兩人私毫不避諱外人的眼光，洪尚秀甚至在參加柏林影展官方記者會時說，「和金敏喜的關係非常親近」，他在拍攝現場很尊重她的意見，也會在每天早晨寫劇本，電影中結合了他和金敏喜的意見。
金敏喜則表示，「和導演一起工作的時候，每天都是新鮮的體驗」，「想集中於洪導演想要的東西。」
此外，金敏喜也在被問及情感問題時坦言，「自己在電影中獨自尋找愛的答案，如果有真正的愛情，那麼任何態度都能被接納。」
洪尚秀與金敏喜二人因拍攝「這時對那時錯」結緣，兩人以導演和演員的身份合作完成了「夜晚海邊獨自一人」等4部電影，但兩人都未對婚外情發表任何立場。
去年，洪尚秀與妻子的婚姻走到盡頭，目前正在進行離婚訴訟。1062019
(中央社)
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