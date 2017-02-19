搶商務客 華信航空推優惠機票

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華信航空參加此次旅展，針對多條台中出發航線釋出旅展限定價，反應熱烈。（馮惠宜攝）

華信航空在此次旅展針對中台灣旅客推出高達9條台中出發飛香港、胡志明市、河內等機票優惠，比行情價更優惠，讓不少常年往返東南亞或內地的台商相當心動。

中華航空這次力挺中時媒體集團主辦「2017台中春季國際旅展」，除華航外，也號召華信、台灣虎航、華旅旅行社與諾富特飯店等集團夥伴為中台灣的民眾介紹華航集團優質、出色的旅遊產品。

其中長期深耕中部市場的華信航空，以台中為基地，致力發展國際航線開拓中台灣國際觀光商機，也搭載許多國外旅客來台發現中台灣的風光魅力，其際航班數佔台中國際機場的近一半。

此次旅展華信針對台中國內外航線都推出旅展限定的優惠，包括：台中飛香港、胡志明市河內、沖縄、首爾、杭州、寧波、無錫、武漢等九條航線都有破盤價的促銷方案，其中台中台中飛香港3588元起，以及台中台中飛胡明志市6888元起，都相當受歡迎，華信航空台中分公司營業業務主作莊淵清指出，有商務需求的消費者千萬不要錯過。

另國內航線部分也在今年2月15日起接手復興航空台中-花蓮航線，每週3班，便利旅客往返，此次旅展推出直飛花蓮只要968元，比起台中搭自強號火車耗費5小28分、815元，算是高CP值機票。

值得一提的是華信深耕中部出發航線，更與台中市政府聯手推出「花現台中」彩繪機，以宣傳「2018台中世界花卉博覽會」，這架彩繪機由台中飛往各大國際都市，讓全世界領略台中之美，可以說是台中觀光旅遊的最佳代言人，也為台中國際花卉博覽會暖身。

(中時)