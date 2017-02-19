賞燈不忘小心火燭 消防宣導掃墓4不2記得

桃園市消防局第4大隊19日進行清明掃墓防火宣導。(賴佑維翻攝)

桃園市消防局第4大隊19日進行清明掃墓防火宣導。(賴佑維翻攝)

桃園元宵燈會將在今日閉幕，不少民眾把握最後一個周末外出賞燈，桃園市政府消防局第四大隊高平、龍潭消防隊，趁著燈會人潮，進行了清明掃墓防火宣導，呼籲民眾清明掃墓小心火燭。

高平消防隊分隊長簡奕帆表示，期盼掃墓鄉親可以遵照4不2記得要點，避免山林火警發生。除了宣導我們也加強了搶救演練、消防安檢及發放水袋，希望能層層把關民眾生命財產安全。4不2記得包含雜草不亂燒、煙蒂不亂丟、冥紙不飛、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾。

(中時)