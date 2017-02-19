環遊世界第一站 浩子臉書求救！
團體「浩角翔起」成員浩子去年底宣布暫退演藝圈1年，要多花時間陪伴妻小，帶家人環遊世界，浩子更是霸氣向女兒說「妳今年都不用上課」，不過就在環遊世界首站，浩子就被孩子問倒，在臉書發文「誰來幫幫無助的把拔」。
浩子以「大哥流浪生活小札記」分享抵達環遊世界首站日本趣事，就在往清水寺路上的一間小神社時，浩子被孩子問：「把拔，為什麼會有那麼多彩色的球啊？」沒想到走訪過多國家的浩子卻答不出來，讓他直呼「可惡」，在臉書發文求救。
粉絲也留言解說，表示由於猴子日語「猿」音同「去除、丟棄、趕走」，因此把猴子掛在家屋簷下，讓猴兒們代替屋內的主人避免掉災難。而京都庚申堂的小猴子大多是許願猴，只要把願望寫在小猴兒背面，掛上去，猴神就會幫你完成你的願望。
(中時電子報)
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