慈濟防災科學營 災區實境體驗賑災

為協助民眾和學子落實防災概念，慈濟基金會近日舉辦防救災科學營，更前往蘇迪勒災區實境模擬，讓學員親自操作行動廚房、組合屋、福慧床等賑災設備。

慈濟基金會表示，近年來全球天災不斷，而台灣過去曾遭受地震、風災等大型災害，直接危害人民生存空間，為了避免災害來臨時讓人措手不及，在每次災難後，更應省思如何防災、減災、備災。

為了加強大眾對災害的認知和共識，慈濟基金會於17至19日在台北舉辦「救將！防救災科學營」，廣邀社會大眾和青年學子，透過專家領域學者「名人開講」，凝聚創意解決方案「點子松」，更前進蘇迪勒風災重創災區，以「實境體驗」深入災前、災中與災後的科技與資訊應用。

慈濟基金會表示，在防災科學營中，除了邀請專家學者，從多元面向領域，帶領學員認知災害，也前進曾被蘇迪勒風災重創的烏來龜山國小，模擬災區的「實境體驗」，在慈濟志工引導下，學員親自操作行動廚房、組合屋、帳篷、福慧床、淨水器等各式慈濟的賑災設備和救災器具。

慈濟基金會指出，每次災難後，慈濟志工都更精進研發，例如蘇迪勒風災後，志工以轎車運乾淨飲用水等物資上山，未料災後山路顛簸難行，物資運送後整台車也毀壞，志工因此改良ATV沙灘車，使其成為能裝卸、運載物資、能行於泥濘顛簸路面的功能車。

「世間無常，國土危脆」，慈濟基金會表示，每次災後重建都是一次次的課題與學習，「慈悲科技」、「賑災設備」等硬體的研發，都是證嚴法師帶領志工研發的結晶，在軟體方面，也希望透過年輕人創意發想，加強人民防災的意識與應變，得以減少災情。1060219

(中央社)