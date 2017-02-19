傳馬英九最挺 郝龍斌：勿太多聯想
中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，競選黨主席辦公室明天成立，活動主題是「好強聯盟」，感謝前總統馬英九參加。外傳馬英九最挺郝龍斌，郝龍斌說，希望大家不要有太多聯想。
國民黨士林區黨部上午舉辦黨員慶生會，郝龍斌親自出席，表態參選黨主席的前副總統吳敦義、前國民黨副主席詹啟賢都派代表與會，尋求黨員支持。國民黨秘書長莫天虎也指派文傳會副主委毛嘉慶與會。
馬英九明天將出席郝龍斌競選黨主席辦公室成立茶會，郝龍斌上午受訪表示，感謝馬英九安排時間參加，他邀請很多朋友，到時候大家都會來，他很感謝。
是否希望馬英九唯一支持，郝龍斌說，馬英九已經聲明，只要參選人邀請都會參加。
媒體追問，外傳目前馬英九最挺郝龍斌，郝龍斌表示，辦公室成立，大家來參加，他很高興，希望不要有太多聯想，大家都是挺國民黨，希望國民黨更好。
外傳前行政院長江宜樺可能放眼2020年總統大選，郝龍斌表示，任何有志2020年總統大選，只要能贏，只要是國民黨同志，認同國民黨理念，他都支持。江宜樺是不錯的人選。
郝龍斌競選黨主席辦公室暨新春茶會明天舉行，競選辦公室由國民黨副主席胡志強、國民黨黃復興黨部前主委王文燮擔任主任委員，明天記者會主題是「好強聯盟」。
郝龍斌表示，這不是只為了強調他和胡志強的合作，好強聯盟是國民黨的目標，希望邀集所有好的人才、國民黨的每一位強棒，為了台灣更好和翻轉國民黨，一起合作與努力。1060219
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。