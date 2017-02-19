傳馬英九最挺 郝龍斌：勿太多聯想

我要評比

中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，競選黨主席辦公室明天成立，活動主題是「好強聯盟」，感謝前總統馬英九參加。外傳馬英九最挺郝龍斌，郝龍斌說，希望大家不要有太多聯想。

國民黨士林區黨部上午舉辦黨員慶生會，郝龍斌親自出席，表態參選黨主席的前副總統吳敦義、前國民黨副主席詹啟賢都派代表與會，尋求黨員支持。國民黨秘書長莫天虎也指派文傳會副主委毛嘉慶與會。

馬英九明天將出席郝龍斌競選黨主席辦公室成立茶會，郝龍斌上午受訪表示，感謝馬英九安排時間參加，他邀請很多朋友，到時候大家都會來，他很感謝。

是否希望馬英九唯一支持，郝龍斌說，馬英九已經聲明，只要參選人邀請都會參加。

媒體追問，外傳目前馬英九最挺郝龍斌，郝龍斌表示，辦公室成立，大家來參加，他很高興，希望不要有太多聯想，大家都是挺國民黨，希望國民黨更好。

外傳前行政院長江宜樺可能放眼2020年總統大選，郝龍斌表示，任何有志2020年總統大選，只要能贏，只要是國民黨同志，認同國民黨理念，他都支持。江宜樺是不錯的人選。

郝龍斌競選黨主席辦公室暨新春茶會明天舉行，競選辦公室由國民黨副主席胡志強、國民黨黃復興黨部前主委王文燮擔任主任委員，明天記者會主題是「好強聯盟」。

郝龍斌表示，這不是只為了強調他和胡志強的合作，好強聯盟是國民黨的目標，希望邀集所有好的人才、國民黨的每一位強棒，為了台灣更好和翻轉國民黨，一起合作與努力。1060219

(中央社)