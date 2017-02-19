比爾蓋茲：流行病肆虐 與戰爭關係密切
微軟公司創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）今天表示，戰爭和混亂與疾病的關係密不可分，這兩者也最有可能間接造成能奪走數百萬人命的全球流行病。
法新社報導，比爾．蓋茲在德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）中說：「戰火蹂躪的地區以及其他脆弱的國家環境，是最難消滅流行病的地方。」
「它們也是一些最有可能產生這種疾病的溫床，如我們所見，伊波拉病毒在非洲獅子山與賴比瑞亞爆發，霍亂則在剛果盆地及非洲之角（Horn of Africa）生成。」
「所以說，要打擊全球流行病，我們也必須打擊貧窮…重點是，我們冒險忽略了健康安全與國際安全之間的關係。」
比爾．蓋茲表示，專家警告未來將出現1種全新流行病，不到1年便能奪走3000多萬人命，並且有合理的可能，如此疫情將在未來10至15年爆發。
這樣的死亡人數似乎大得令人難以置信，不過，比爾．蓋茲說，1918年的西班牙型流感就曾造成5000萬至1億人喪命。（譯者：中央社周莉芳）1060219
(中央社)
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