吳新興首訪紐約 感謝老僑捍衛中華民國

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僑務委員會委員長吳新興（中立者），當地時間18日抵紐約訪問，拜訪中華公所及所屬7大傳統僑團，受到僑界熱烈歡迎。右為紐約中華公所主席蕭貴源。中央社記者黃兆平紐約攝 106年2月19日

僑務委員會委員長吳新興今天抵紐約進行30小時旋風訪問，一口氣走訪中華公所及所屬7大傳統僑團。他感謝老僑長期始終不渝支持中華民國，讓自由民主台灣成為中國大陸燈塔。

吳新興去年5月就任後，原本排定11月訪問大紐約僑界，後因立法院審查預算等因素臨時取消，這是他就任後首度來到紐約，明天傍晚將轉往華府以及達拉斯、休士頓等地。

在駐紐約台北經文處長徐儷文陪同下，吳新興上午首站即造訪中華公所，主席蕭貴源率7大僑團負責人，在華埠大街以舞獅、鑼鼓，還有華僑小學樂儀隊，熱烈歡迎吳新興來訪，中華公所前還高掛彩帶。

吳新興感謝僑胞長期以來對台灣的支持，海外傳統僑社與中華民國政府沒有利害、只有情感結合、道義結合， 大家對台灣無所求，只希望在中國人世界下有一個自由民主的國家。他接著說，儘管對岸頻頻招手，但傳僑不為所動、始終不渝，堅定支持中華民國、支持青天白日滿地紅國旗、支持台灣。

面臨國際新局勢，他期盼老僑繼續支持台灣，讓中華民國成為中國大陸的燈塔，指引方向。

吳新興還告訴在場僑領，蔡英文總統上任後宣示在遵循中華民國憲政體制下推動各項政策，政府對待海外僑胞一視同仁，不分藍綠、不分政黨，試想一旦中華民國沒有了，國父孫中山創建中華民國的精神立即蕩然無存。

吳新興隨後也在僑領陪同下，前往哥倫布公園向國父銅像獻花致敬，並分別走訪美東聯成公所、台山寧陽會館、安良工商總會、協勝公會、洪門致公堂及國民黨美東支部等僑團。

中午，吳新興等一行人出席中華總商會新春餐會，同時主持新卸任董事長印信交接典禮，由李可喬接替于金山，包括民選民代、各界來賓數百人與會，相當熱烈盛大。1060219

(中央社)