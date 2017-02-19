不當管教致摔死11歲童 育幼院生輔員判5年4月
在苗栗縣一家育幼院擔任生活輔導員的張為瑜，去年10月間因命令何姓院童寫功課遭抗拒而情緒失控，抱起何生由上往下摔撞及地面致其頭部重創，又未及時送醫，後因中樞神經休克不治，苗栗地方法院認定張員故意對兒童傷害致死，加重其刑判張5年4月有期徒刑。
法官調查，32歲張為瑜在一家育幼院擔任生活輔導員，負責輔導院內院童的行為管教及照顧他們的生活起居工作。2016年10月9日傍晚時分，張為瑜要求11歲何姓院童寫功課，先以雙手及身體將何童強押坐在椅子上，何童不從而不斷掙扎並起身。
張為瑜隨後又以雙手抓住何童雙臂，兩人互相僵持約7分鐘許，張竟失去耐性，疏未注意可能造成他人傷害下，雙手抱起童何童由右上往左下方向摔去，使何童頭部撞擊到地面，並發出巨大聲響，導致其頭部受外傷併顱骨骨折、顱內出血等傷害。他事後未立即將何童送醫，僅以冰袋為其冰敷並要求躺下休息。
直至晚間9時許，另名林姓生活輔導員交接班時，發現何童躺在床上口吐白沫，緊急送往衛福部苗栗醫院急救，仍因中樞神經休克不治死亡。
(中時)
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