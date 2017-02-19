新北國中技藝競賽登場 4百人較勁

新北市國中技藝競賽今天在私立莊敬高職舉辦，參賽學生聚精會神為模特兒人偶設計髮型。（孟祥傑攝）

新北市國中技藝競賽今天在私立莊敬高職舉辦，參賽學生聚精會神製作創意料理。（孟祥傑攝）

新北市國中技藝競賽今天在私立莊敬高職舉辦，參賽學生卯足全力展現練習多時的花式調酒技術。（孟祥傑攝）

新北市105學年度國中技藝競賽今天（19日）在私立莊敬高職舉行「家政」、「餐旅」職群競賽，來自全市各國中共400名選手報名參賽，個個聚精會神切菜、烹調、為模特兒人偶洗髮做造型，競爭激烈。

新北市教育局長林奕華上午也前往莊敬高職為選手加油打氣，她表示，新北市努力推動技藝教育，除辦理國中技藝班、技藝專班外，也擴大辦理國中職業試探寒暑假育樂營，受到學生與家長肯定，教育局今年更領先各縣市設立技職科，希望能培育更多國家及產業專業人才。

她指出，這次參賽選手均來自新北市各國中技藝專班、合作式技藝班與自辦式技藝班，經過實用有趣的試探課程後，歷經班级初賽獲選參加這場全市的競技，都已是最棒的新一代人才，教育局也希望透過國中技藝競賽方式，建立學生成就感，她勉勵所有參賽選手全力以赴，開創自己未來人生。

1名國中技藝班老師表示，莊敬高職技藝班培訓老師為幫助學生實踐夢想，細心指導陪著選手不斷練習、修正技藝，來精進學生實戰經驗，讓他與學生都很感謝培訓老師的辛勞，且為顧及學生參加培訓的安全，還安排專車與隨車老師接送學生，「足感心」。

莊敬高職校長林淑貴表示，莊敬多年來配合新北市教育局承辦國中技藝競賽，除讓孩子發掘興趣、培養專長外，也讓在地學校藉由舉辦競賽，達到教學相長目的，更有機會網羅在地優秀學子，一舉多得，很感謝教育局長年來的用心。

(中時)