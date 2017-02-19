重慶超高滑梯 4樓滑到1樓僅12秒

大陸商場競爭激烈，吸引消費者花招百出。重慶一家商場裝了高空螺旋滑梯，從4樓滑到1樓只需12秒，體驗一次要人民幣30元（約新台幣135元），網民討論後決定還是搭電梯。

重慶晨報上游新聞網報導，重慶南坪一個商場，日前在中庭安裝一個高空螺旋滑梯，由4樓直達1樓，只需12秒，不過在現場觀察了半小時，滑梯的生意很冷清，都沒有人來試。

這個高空螺旋滑梯高度為16公尺，全長為46.8公尺，由4樓直達1樓，只需12秒，而體驗者身高要求必須超過120公分。滑梯呈灰色，在商場各個位置都看到，而且有兩個圈，在地下還鋪了一層厚墊。

大陸網民在微博上討論，有人說「這是要比誰的褲子品質好嗎？」有人擔心，要是壞人在滑梯裡放了刀片，會很危險；太多人玩也會追撞。不過多數網民認為，短短12秒就要30元真的很貴，還是選擇免費的電梯。1060219

(中央社)