帶我去月球資格虛偽不實 輔導金恐取消
文化部影視局就電影「帶我去月球」輔導金申請案，導演資格及相關文件涉虛偽不實召開會議，會後指出，此案確有虛偽不實之虞，影視局將依輔導金相關規定處分，研處取消補助。
文化部1月公告第2梯次國產電影長片輔導金獲選名單，「帶我去月球」獲得新台幣800萬元輔導金，但卻傳出片商為了符合申請規定，送審資料上的導演名字改掛他人，引發爭議。
文化部昨天也針對這起輔導金申請案召開會議，由申請者「好好電影工作室有限公司」提供書面資料及現場說明。
文化部表示，就好好電影工作室當事人的提件與說明，以及影視局所蒐集資料，顯示確有虛偽不實之虞，影視局將依輔導金相關規定處分。
文化部重申，國片輔導金是公務預算，皆應依相關補助要點辦理，將要求影視局依105年度國產電影長片輔導金辦理要點，研處該案取消補助相關事宜。
為從制度面建立爭議解決機制，文化部未來將成立獨立於原獎補助審查單位，由文化部外聘法規委員及學者專家組成之評議機制，檢視爭議個案是否違反相關規定，以及檢討審查過程，作為公平解決爭議之機制。1060219
(中央社)
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