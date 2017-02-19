木工住家遭祝融 台南市木工業職業工會免費修繕送暖
台南市木工業職業工會一名李姓會員，日前家中發生火災，屋況被大火燒得面目全非，損失慘重，工會體恤李先生恐無力負擔災後復原，決定發起愛心修繕活動，免費幫他裝潢，希望李先生的生活能早日回到正軌。
台南市木工業職業工會指出，李姓會員父親也曾擔任木工業職工業會的會員，李先生跟隨父親腳步，踏入木工行業，李先生育有2個嗷嗷待哺的子女，且父親不久前二度中風，不良於行，所以只好將房間搬到一樓就近照顧，方便出入，沒想到，就發生3樓神明廳無故起火，房屋遭祝融無情對待，目前一家四口只能擠在2樓10坪大空間，生活起居受影響。
木工工會方澄科理事長表示，工會長期和台南市政府勞工局配合投入公益修繕的區塊，會員發揮己身專業技能，替弱勢的民眾修繕房屋，這次會員面臨困境，經過商討後，會員也決定出面協助李先生的困境，大家用愛互相度過難關。
勞工局局長王鑫基也特別到場關心，感謝木工工會對於市長公益向善政策的支持，對於台南市的弱勢勞工的付出，此次替李先生的修繕，不僅號召會員出力，工會更負擔裝潢全額材料費，讓人足感心。
(中時)
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