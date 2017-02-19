教長：大學可用本土語言開必修課

台大數學系榮譽教授楊維哲，多年前用台灣話開微積分課程，卻未獲學校支持，現在仍覺不平。（林志成攝）

教育部今天舉行「221世界母語日成果展示活動」，台大數學系榮譽教授楊維哲回憶起多年前用台灣話開微積分課程，卻被立委罵、學校也不支持，現在仍忿忿不平。教育部潘文忠表示，只要讓學生有選擇機會，大學必修課用本土語言來上，也會鼓勵與支持。

因應2月21日是聯合國教科文組織訂的「世界母語日」，教育部今天在松山文創園區舉行母語日成果展示活動，除了呈現中央與地方匯集的本土語言教育成果，也請楊維哲演講「閩南語課的經驗傳承與省思」。

楊維哲表示，他有一個學生（博士）的弟弟，連小學都沒畢業，在當水泥工，他很好奇，兩人出自同一個家庭，為何差距如此大？後來那個弟弟說，讀小學時講台語被老師罰錢，他偷爸媽的錢去付，惹了禍以後，就開始逃學，因此連小學都沒畢業。

楊維哲也回憶，多年前他在台大以台灣話開微積分課程，不但立委罵他，連教務長都說「不宜」，他到現在還很生氣，覺得當時教務長「很可惡」。台大每學期有40班微積分課程，只是其中1班用台灣話來上，學生有很多選擇，學校竟然還不支持，真奇怪。

「學生不太會台灣話，問我可不可以來修微積分？」楊維哲說，他用台灣話開的微積分課程，上課時只要有人舉手說「聽不懂」，他會不厭其煩的重新說明，學生學到的不只是微積分知識，也學到台灣話。

潘文忠回應，在早期，母語的保存受到干擾及壓抑，現在全世界6000多種語母語中，約2000種瀕臨消失，台灣許多母語名列其中。因此，教育部會投入更大的力量及資源，來營造講母語的環境，讓母語及其文化可以傳承下去。

「現在大學都可用英語開課了，當然也可以用本土語言。」潘文忠說，即使是大學必修課，只要讓學生有選擇，譬如有好多班，其中一班用閩南語等本土語言開課，教育部不但不反對，還相當支持。

在宜蘭南澳國小等10所學校教泰雅族語的老師李香蘭說，現在約40歲的泰雅族家長，通常也不太會說泰雅族語，因此他在學校告訴小朋友：「好好學泰雅族語，回去教你們的爸爸媽媽。」

(中時)