葉菊蘭談兩岸：不放棄任何機會 已約訪海旅會長

新任台灣觀光協會會長葉菊蘭(圖)談到兩岸觀光，她表示，已經向大陸海旅會台北辦公室主任滿宏衛提出拜訪要求，有機會也願意訪問對岸，但是用台胞證前往不符合她的信念。(張佩芬攝)

新任台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，兩岸觀光是互惠的事情，她個人願意展現所有誠意，歡迎陸客來台，也不會放棄任何互動機會，已經向大陸海旅會台北辦公室主任滿宏衛提出拜訪要求，有機會也願意訪問對岸，但是用台胞證前往不符合她的信念。

葉菊蘭被稱為「台獨教母」，她說自己沒主張過台獨，但台灣是主權獨立的國家，只是不是正常的國家，因為邦交國不多，在聯合國連當個觀察員都困難；然而台灣的下一代都是「天然獨」，他們的國家認同是什麼，希望中國方面能了解。

她表示，如果大家透過民主程序決定兩岸要統一她會尊重。對岸堅持一個中國，台灣有民主壓力，且觀光是互惠的，你來我也去，台灣去的還更多，她個人沒有私心，沒有黨派，願意全心推動兩岸觀光。

她指出，旅遊對生命歷程是一本書，陸客來台可以嘗到純正的中國美食，看到台灣的多樣化，她願意努力好好接待大陸客，對岸怎麼看她她不知道，但她不會放棄任何互動機會，非常期待中國旅客來台觀光。

有機會她願意與對岸互動，例如APEC觀光部長會議，但是如果用台胞證到對岸，不符合她的信念，人很重要的是信念。她說：「兩岸可以做兄弟之邦，你是大哥，但我們是平等的。」

葉菊蘭兩次強調，以觀光協會會長這個位階，不會因為誰來當就能決定陸客來不來，或是斬斷關係，因為這是上級的政策在指導，她接會長之前陸客來台就已經限縮。

她已經向海旅會提出拜訪滿主任要求，她願意展現溫柔，會面不會談政治或宣揚政治理念，現在就等對方回覆。她已經與很多國家駐台人員見過面，會認真推動新南向政策，像香港去年都能有160多萬人訪問台灣（港澳共161.48萬人次），新加坡也有很多人來訪，泰國、馬來西亞、印尼等都有很大成長空間。

葉菊蘭認為，觀光協會不是公關公司，要把業者想法做資源分配，應該與觀光局合作讓網站與業者LINK起來，不光是介紹可以到哪裡玩，還要更具體的讓國際旅客知道從哪裡到哪裡要花多少時間，坐車要做多久，怎麼轉車，也要讓外國觀光客清楚知道如何得到外語服務。

對於前觀光協會會長賴瑟珍，會內已聘她為榮譽會長，原安排由賴瑟珍帶團參加的3月8日柏林旅展，葉菊蘭請賴瑟珍按原計畫帶團前往，未來也會借重她的專業與長才，請她繼續與協會一起為台灣的觀光發展共同努力。

至於自己同時接下的華膳空廚董事長職務，華膳92％的業務是做機上餐，因此最重的的是做好機上餐，餐好就會幫華航加分。華膳在農曆春節一天可以供應5.2萬份餐，超過4.5萬份的產能，相當不容易，未來她會設法推新菜，例如自己熟悉的客家菜梅干扣肉、客家小炒等適合再加熱的機上餐。

(工商)