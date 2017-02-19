兩局長口頭請辭 鄭寶清：不妥當不公道
遊覽車意外，公路總局長陳彥伯與觀光局長周永暉口頭請辭，立法院交通委員會綠委鄭寶清說，兩人勇於任事與承擔，要兩人下台不妥當、不公道；藍委陳雪生對此保留。
蝶戀花旅行社遊覽車翻覆意外釀33死，交通部次長王國材證實，公路總局長陳彥伯和觀光局長周永暉已經口頭請辭，表示願意負責，交通部則還在評估是否同意或慰留。
立法院交通委員會委員、民進黨立委鄭寶清上午受訪表示，兩位局長都是很會做事的人，有能力肯承擔責任的政務官，這種意外事情要部長、要首長負責不是很恰當，對兩位局長也不公道，要找到問題癥結所在，辭職無法解決問題。
鄭寶清說，如果是負政治責任要究責，但這起意外事件不是政策錯誤或監督不好，要兩位局長這樣下台不妥當、不公道，主要兩位局長會做事情又有擔當。
立法院交通委員會召委、國民黨立委陳雪生說，兩位局長剛上任沒多久，政治上要負責，但要不要弄到請辭的地步？他認為可以考慮。
陳雪生表示，懲處有必要，是不是要弄到辭職下台？他保留。拼裝車問題不解決，將來還是會有這類的事情發生，交通部要好好檢討。1060219
(中央社)
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