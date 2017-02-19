備忘錄：川普政府擬擴大遣返移民範圍
根據路透社看到的兩份備忘錄草稿，及由麥克萊契公司（McClatchy）率先披露的報導，美國總統川普政府打算指示移民官員，大幅擴大鎖定遣返的移民類別。
兩名熟悉計畫的消息人士告訴路透社，國土安全部長凱利（John Kelly）已批准這兩份備忘錄，但白宮還在最後評估。備忘錄預料會在下週的前幾天發給美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE）與海關與邊境保護局（Customs and Border Protection, CBP）。
根據這兩份命令，數十萬人將面臨加速遣返程序，包括前總統歐巴馬任內不在優先遣返名單的移民。
其中1份備忘錄指示移民暨海關執法局，忽略歐巴馬所發布只遣返最近抵達移民和曾遭定罪移民的備忘錄。新備忘錄指示，就算沒遭定罪，只要曾因罪遭控告者，就可列入優先遣返名單。
第2份備忘錄則指示海關與邊境保護局在邊界取締非法移民，拘留到確定能否留下為止。1060219
(中央社)
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