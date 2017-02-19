空氣品質不良 環署啟動預警加強管制

台灣空氣品質近日不良，環保署今天表示，從16日起即啟動預警加強機制，協調台電及其他公私場所降載，並加強執行污染源稽查。

台灣西半部地區尤其中南部近日空氣品質持續惡化，環保團體也將在今天發起219反空污大遊行，環保署今天說，環保機關自2月16日起即啟動預警管制，20日晚間起東北季風再增強，中南部為橘色提醒，高屏局部地區可能達為紅色警示，提醒民眾持續關注空氣品質變化。

環保署指出，將持續啟動預警管制措施，協調台電及其他公私場所降載，並加強執行污染源稽查，目前配合秋冬降載且有具體減量作為工廠有67家，其中使用低污染性燃料4家、配合降載41家、增設防制設備或提高防制設備效率7家、歲修5家、於空品不良時停爐4家及加強洗掃街6家。

另外台中電廠及興達電廠也已於16日11時至14時啟動降載機制，各降載730MW及610MW，台中電廠18日也在1至6時及12至17時啟動降載機制，包含歲修機組總共降載640MW，興達電廠包含歲修機組總共降載580MW，並協調19日持續維持降載額度。

環保署表示，空氣污染來源眾多，管制層面廣泛，將持續加強稽查落實現有各項法規管制，也請民眾多搭乘大眾運輸工具、加速汰換高污染的二行程機車、一、二期柴油車、騎車或開車停等時也請熄火、避免露天燃燒廢棄物或其他物質，一起努力減少污染，才能改善空氣品質。1060219

(中央社)