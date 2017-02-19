泰安櫻花季開鑼 即日起至228賞花最佳
「2017泰安櫻花季賞櫻活動」今天在台中后里泰安派出所熱鬧展開，預計自現在到228連假後，將是泰安櫻花盛開時分，搭配周遭景點，台中市觀旅局歡迎民眾前來賞櫻。
台中市觀旅局及后里區公所共同主辦「2017泰安櫻花季賞櫻活動」，今天早上在后里泰安派出所熱鬧展開，台中市觀旅局副局長陳育正、后里區公所代理區長張大春、立委洪慈庸、台中市議員翁美春、陳本添等人出席開幕儀式。
台中市觀旅局表示，今年泰安櫻花較往年開得晚，因日前寒流來襲，泰安的櫻花已陸續綻放，預計從現在開始到228連假後，將是今年台中市櫻花盛開的季節，歡迎大家把握假期前來賞櫻。
家在后里的洪慈庸指出，中市府去年在后里剛辦完2016台中國際花毯節，緊接著又在泰安舉行賞櫻活動，對地方發展有相當大的助益。2018世界花博將在台中舉行，其中一個展區也在后里，期盼后里未來發展愈來愈好。
翁美春表示，泰安派出所及泰安國小附近百株櫻花樹，有八重櫻及吉野櫻，櫻紅映臉、落櫻繽紛美景隨處可見，歡迎民眾前來賞櫻。
觀旅局指出，泰安派出所前的櫻花聲名遠播，已列入全國前幾大櫻花盛開指標景點，年年都吸引數萬遊客前來賞櫻，為讓民眾賞櫻不塞車，市府比照往年推出「賞櫻巡迴接駁專車」，由台鐵泰安新站發車，載送遊客前往泰安派出所賞櫻。
台中觀旅局及后里區公所在3月5日前的假日推出「賞櫻巡迴接駁專車」，安排中型巴士提供接駁服務，每15至20分鐘一班車，由台鐵泰安新站門前發車，沿著重劃東路到泰安國小附近下車，再由安眉路將賞櫻民眾載回泰安新站。1060219
(中央社)
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