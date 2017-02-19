與前洋基李維拉相比 名人堂球星：是侮辱我！

葛沙基認為拿李維拉跟他相比，是在汙辱他。(美聯社資料照)

前洋基終結者李維拉(Mariano Rivera)，堪稱是大聯盟史上最偉大的終結者之一，投手能與他相比，稱得上是種肯定，不過名人堂級終結者、現任洋基客座教練的葛沙基(Rich Gossage)卻不這麼認為，甚至直言拿李維拉跟他比，「是一種恥辱！」

綽號「Goose」的葛沙基，曾於1975、1978、1980年奪得救援王，1978年更一舉斬獲美聯最佳救援投手頭銜；總計22年生涯，繳出124勝107敗、自責分率3.01、310次救援戰績。言詞犀利的他，去年就曾公開批評哈波(Bryce Harper)跟包提斯塔(Jose Baustista)是比賽打得令人厭惡，如今連李維拉都中槍。

美媒《NJ.com》報導，過去救援從未僅投1局、22年下來投1809.1局的葛沙基，對19年投1283.1局的李維拉，抑或是查普曼等只投1局的終結者，相當不以為意，「這些人的救援點，是在3分領先時投1局所拿下，不單批評李維拉，但我知道他不少次救援是這樣拿下。若無法1局守住3分領先，不該留在大聯盟。」

葛沙基指出，舒特(Bruce Sutter)、芬格斯(Rollie Fingers)等著名救援投手，才能與之比擬，直言如今布局投手，甚至比終結者更重要，其原因出在經紀人的過度保護，「他們太保護球員，反而會毀了球員；他們把球員如嬰兒般保護，向球團提出要求來賺到錢。就算我們只領1萬8千元美金…他們也不在意。」

(中時電子報)