與前洋基李維拉相比 名人堂球星：是侮辱我！
前洋基終結者李維拉(Mariano Rivera)，堪稱是大聯盟史上最偉大的終結者之一，投手能與他相比，稱得上是種肯定，不過名人堂級終結者、現任洋基客座教練的葛沙基(Rich Gossage)卻不這麼認為，甚至直言拿李維拉跟他比，「是一種恥辱！」
綽號「Goose」的葛沙基，曾於1975、1978、1980年奪得救援王，1978年更一舉斬獲美聯最佳救援投手頭銜；總計22年生涯，繳出124勝107敗、自責分率3.01、310次救援戰績。言詞犀利的他，去年就曾公開批評哈波(Bryce Harper)跟包提斯塔(Jose Baustista)是比賽打得令人厭惡，如今連李維拉都中槍。
美媒《NJ.com》報導，過去救援從未僅投1局、22年下來投1809.1局的葛沙基，對19年投1283.1局的李維拉，抑或是查普曼等只投1局的終結者，相當不以為意，「這些人的救援點，是在3分領先時投1局所拿下，不單批評李維拉，但我知道他不少次救援是這樣拿下。若無法1局守住3分領先，不該留在大聯盟。」
葛沙基指出，舒特(Bruce Sutter)、芬格斯(Rollie Fingers)等著名救援投手，才能與之比擬，直言如今布局投手，甚至比終結者更重要，其原因出在經紀人的過度保護，「他們太保護球員，反而會毀了球員；他們把球員如嬰兒般保護，向球團提出要求來賺到錢。就算我們只領1萬8千元美金…他們也不在意。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。