澎湖力推花火節 抽台北馬公來回機票吸人氣
春暖花開出遊好時節，「2017台中春季國際旅遊大展」每天吸引大批人潮詢問旅遊住宿，今年連續假期多讓想出國旅遊民眾倍增，「澎湖館」力推最具國際觀光知名與行銷的代表活動之一的國際海上花火節，預計今年的觀光旅遊人口將再創百萬新高，為澎湖帶來龐大經濟效益，展場推出台北馬公來回機票抽獎聚集人潮。
「澎湖館」以2017國際海上花火節為主，台上主持人為現場民眾介紹最新的花火資訊，現場還提供澎湖當地美食給現場民眾試吃，包括，花生酥、鹹餅、仙人掌Q餅等等；整點時段，由活動主持人帶領民眾一起玩遊戲「轉扭蛋、抽好禮」，幸運得主還能獲得台北馬公來回機票，現場人潮聚集，一睹手氣、搶好康。
澎湖縣旅遊處表示，澎湖國際花火節仍以馬公觀音亭園區為主場地，在4月20日至6月22日的每週一、四，晚間盛大登場，其中除4月27日除外，共計有19場次。，各場次都有規劃不同主題和藝人表演，其中有5場將移師至湖西、白沙、西嶼、望安和七美等5鄉配合小農市集、丁香魚季、白膜花生季、望安國小百年慶等活動各施放1場次，讓澎湖全島開花。
(中時)
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