自小客車中途冒火，女駕駛驚險逃脫

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自小客車起火燃燒，消防人員灌水滅火。（廖素慧翻攝）

自小客車無端起火燃燒，車子燒得面目全非。（廖素慧翻攝）

自小客車無端冒火，女駕駛驚逃。嘉義市永欽橋今天上午突然有一部自小客車行駛中冒火燃燒，駕駛李姓女子機警脫逃，沒有被波及，起火原因則尚待進一步了解。

李姓女子駕駛一部自小客車，上午10時多行經永欽二號橋，突然冒煙起火，李女及早察覺車子有異狀，先一步下車查看，車子竟轟然一聲燃燒起來，冒出火光，嚇得她花容失色。

李女打電話向王美惠議員求救，獅子里長吳名城行經此處發現，立刻通報119，議員鄭光宏途經也趨前關心，市消防局湖內分隊獲報趕往現場搶救，約5分鐘後撲滅火勢，但自小客車幾乎燒得面目全非，引擎處已燒得焦黑，警消初判，起火點疑似在引擎室，起火原因尚待調查。

因為突發火燒車意外，讓永欽橋往水上、嘉義市的交通堵塞半小時多，狀況解除後，已恢復正常車流。

(中時)