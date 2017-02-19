不怕禽流感 旅展烤鴨券狂賣

印月餐旅集團在旅展上賣藝鴨三吃買一送一券，每天分兩時在現場請廚師表演片皮鴨試吃，吸引許多民眾排隊搶著品嚐。（馮惠宜攝）

排隊吃烤鴨，這等好康，天天在台中春季旅展印月餐旅集團現場上演。在禽流感肆虐下，未來雞、鴨、鵝市場供應呈現短缺價揚趨勢，不少精明的消費者趕在旅展開賣時搶烤鴨券，包括印月餐旅集團「藝鴨三吃買一送一」、台中福華大飯店北京烤鴨一鴨三食券，都相當熱銷，還有老饕直奔現場，直問有沒有漲價？

近期台灣受禽流感肆虐，防疫局日前宣布全國家禽禁宰禁運七天，令市場面臨缺貨危機，可以預期未來一年雞、鴨、鵝價格一定飆漲，唯台中春季旅展，不少業者早已規劃烤鴨商品，餐券面額早都已印製並做了信託，也讓消費者得以搶便宜吃烤鴨。

印月餐旅集團而此次參與春季旅展，除了熱銷的現金禮卷外，今年更將每月狂賣1萬隻的藝鴨三吃察出史上最超值的烤鴨三吃買一送一。旅展現場，每天中午12時、下午2時現場請廚師表演片皮鴨試吃，吸引許多民眾排隊搶著品嚐。

印月藝鴨三吃買一送一，顛覆傳統烤鴨創新吃法，一吃桌邊片鴉並搭配12種各國配料，二吃搭配6種特色沾醬現場彩繪，好玩好看又好吃，三吃還可選擇炒鴨骨或是煲鴨湯，中時旅展獨家買一送一超值優惠，二日已售出500套。

無獨有偶，在會場上，福華大飯店江南春餐廳也推出「北京烤鴨一鴨三食券」，原價2618元旅展價2199元，可同時品嚐黃金片皮全鴨、香蘋銀芽鴨絲、瑤柱蕈菇鴨翅粥三道美食，此次加碼買再送江南春招牌蔥油餅券，近日來這組產品也是詢問度破表。

(中時)