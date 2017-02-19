台中春季旅展加碼送 揪出幸運兒

2017台中春季國際旅遊大展，邁入第三天，主辦單位旺旺中時媒體集團加碼送當日第1688、2688、5688、8888位入場送驚喜禮，上午第1688位的游姓一家人驚喜獲得電風扇一台。（黃國峰攝）

第2688位的林先生一家人驚喜獲得電風扇一台。（黃國峰攝）

第5688位的葉姓一家人驚喜獲得電風扇一台。（黃國峰攝）

哇，幸運兒就是您！「2017台中春季國際旅遊大展」進入第3日，19日適逢周日人潮不斷湧入，主辦單位旺旺中時媒體集團加碼送衝人氣，「揪」出第1688、2688、4688及8888位幸運兒，林先生一家人逛旅展獎從天降，驚喜地說不用門票還有大獎拿，真的有夠好康。

台中旅展繼首兩日湧入2萬人潮後，今天鑼密鼓進入第3天，一早即出現大批排隊人潮，9點半一開門民眾蜂湧入內，做足功課直奔展攤前搶便宜，業者也祭出更多優惠商品，搶攻消費者荷包。

「來喔，來喔，好康在這邊！」業者拉客花招開出，精彩活動一籮筐炒熱買氣，新竹縣政府展區，教導製作月光蛋黃酥，許多老少紛紛動手做古早味糕餅；福容大飯店廚藝總監阿基師站台秀廚藝，現場博得滿堂彩；各家業者吉祥物穿梭在會場，成為最吸睛的寵兒，許多親子爭相合影直呼超可愛！

林先生一家人利用假日逛旅展，一走進大門即被告知您中獎了，讓他又驚又喜，原來主辦單位今天特地加碼送，只要第1688、2688、4688及8888位幸運兒，就可得到精美大禮，林先生驚喜地說，逛旅展不用門票還獎從天降，真的有夠好康。

主辦單位推出精彩節目讓民眾大飽眼福，「工作其實沒那麼難」~台中市職崖發展中心教您快樂過生活、埔里鎮肚皮舞表演、麗寶樂園熱舞秀、國際蘭展活力舞蹈秀等等，有獎徵答更是民眾匯集人氣之地，大會抽獎勢必掀起一陣陣高潮！

(中時)