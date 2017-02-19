邱文亮調第一分局長四分局舉辦歡送茶會
內政部警政署日前發布一波重要的警職人事異動，南市第四分局分局長邱文亮調任台南市政府警察局第一分局，21日上午9時50分辦理新職交接事宜。
台南市警察之友會安平區辦事處蔡基隆主任偕同委員、志工及本分局全體同仁，為了要使邱文亮有個難忘的回憶，特別精心規劃了一場盛大的歡送茶會，並於分局3樓會議室舉辦簡單而隆重的茶敘，並致贈紀念品。
邱文亮細數於四分局服務工作已有4年許，承蒙大家愛謢得以工作順遂，同仁私下向其表示籌備今日茶會活動，好像在嫁女兒一樣，心中滿是不捨，希望大家不要將他當成嫁出的女兒就像潑出去的水一樣，反而希望大家以現代嫁女兒的心情對待，也就是將其視為人家、兄弟、好友相待，並祝福每位同仁工作順心、身體健康、家庭幸福美滿；更有女警同仁贈送親筆撰寫賀卡，使其備感溫馨，並感動落淚。
邱文亮平日用心體察部屬之深入，同仁均表懾服，同仁發表感言，場面充滿不捨之情。茶會中，各單位同仁、志工、警友會人員爭相與分局長合影，雖然現場充滿著濃濃的離別氣氛，但大家均祝福分局長在官場順遂、步步高升
(中時)
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