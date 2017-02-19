百名藝術家齊聚 新春文薈藝術展登場
新竹縣政府文化局舉辦「2017丁酉藝展新春文薈－新竹藝術家聯展」，邀集115名藝術家展出各式作品，即日起展至3月5日，民眾可至現場蒐集蓋章，即可兌換摸彩券。
文化局長蔡榮光表示，美術館為重現在地人文菁華特色，型塑多元璀璨藝文內涵，邀集在地115名藝術大師共襄盛舉，並配合局慶活動盛大展出，以型塑多元璀璨藝文與歡慶喜樂的氛圍。
蔡榮光表示，該局將歡慶22週年，為了鼓勵民眾參，於美術館設置紀念章戳，民眾至現場領取活動集章卡及蓋章，集滿3個章，可兌換摸彩卷一張，兌換日期為2月19日至3月1日止，抽獎日期為3月2日，抽獎名單結果公佈至新竹縣政府文化局官網。
竹縣文化局表示，此次參展者包括夫妻檔、父女檔及兄弟檔等多位藝術家，計展出油畫23件、水墨15件、膠彩3件、書法篆刻25件、水彩11件、攝影7件、工藝與應用設10件、立體及綜合媒材21件等各式藝術作品。
文化局指出，此次藝術家聯展以丁酉雞年為題，現場創作「百雞圖」，匯集豐沛的藝術活力，為展覽及局慶活動增添歡喜熱鬧氛圍。1060219
(中央社)
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