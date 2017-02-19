蝶戀花搞錯司機休假天數 李奇嶽不解
蝶戀花旅行社遊覽車在國道翻覆釀33死事故；旅行公會全聯會日前收到蝶戀花的資料稱，司機康育薰休息兩天才工作，遭家屬批評；全聯會發言人李奇嶽今天說，是蝶戀花講錯，「這麼重要的事情怎麼可以講錯」。
國5接國3車道13日晚間9時許發生嚴重車禍，後來發現，這是由蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成33人死亡。
台北市蝶戀花旅行社負責人周繼弘14日上午在李奇嶽陪同下，到台北市第二殯儀館慰問家屬，並舉行記者會。不過，周繼弘僅說一句「對不起」，全程由李奇嶽代為發言。
李奇嶽當時說，據他們解，司機在13日出車前，有經過兩天的充分休息才出勤，旅途期間也有休息，整個行程有按照觀光局規定，幫旅客投保責任保險等語。
不過，這番說詞被康育薰家屬反駁，台北市政府勞動檢查處也前往蝶戀花旅行社實施勞動檢查，確認康育薰至少在1月29日至2月9日連續出勤達12日，已違反勞動基準法規定。
李奇嶽今天出席追悼會時透露，車禍發生當下，他就趕到南港現場，後來又趕回二殯處理簡易靈堂搭設等事務，直到14日凌晨3時才跟周繼弘通上電話，溝通整個事件。
記者問李奇嶽，周繼弘是否第一時間對他說謊，給錯誤訊息（康育薰連續上班天數）？李說，周繼弘講完康育薰有經過兩天的充分休息才出勤等語，就有其他聲音說這是錯誤資訊，他趕緊詢問周繼弘為何有落差，周才承認講錯，「我當時不忍心多做苛責，只是覺得這麼重要的事情，怎麼可以講錯」。1060219
(中央社)
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