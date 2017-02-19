泰國女星分享遊台心得 帶動觀光
泰國春季旅展是泰國民眾每年出國觀光的重要參考。交通部觀光局邀請泰國女星PANCAKE分享暢遊台灣的心得，不少泰國民眾蒐集旅遊資訊，準備在潑水節假期到台灣觀光。
自從去年8月起台灣給予泰國民眾30天觀光免簽證措施，赴台觀光的泰國旅客成長明顯，除了團體旅客外，更有年輕族群以自由行方式觀光。
在泰國第7電視台當家紅星PANCAKE，具有華人血統，受到泰國民眾歡迎，她在16歲獲得泰國超模大賽后冠，2004年獲得世界模特兒冠軍和最佳泳裝獎。
觀光局特別邀請她擔任推廣佳賓，也分享她在2015年底來台旅遊的心得，包括到台北101和行天宮等地，還有享用不少台灣道地的美食，如麻辣鍋和甜點，也少不了要血拚一番，她形容台灣是個購物天堂，希望在工作之餘，能夠和家人再次去台灣觀光。
一名在泰國CP集團工作的意替蓬（ITTIPONG）特別前來聆聽女星的經驗，同時到了旅展中的台灣館蒐集資料，準備在4月潑水節期間前往台灣一週，要到日月潭和阿里山及台北旅遊，他從未到過台灣，但知道赴台免簽證後，就積極規劃和朋友一起赴台觀光。
觀光局駐吉隆坡辦事處主任巫宗霖表示，台灣的美食購物溫泉舉世聞名，泰國和台灣有許多相似之處，人民和善樂於助人，信奉佛教，兩國過去有密切關係，包括過世不久的泰王蒲美蓬曾經來台訪問，他希望泰國民眾多到台灣來看看。1060219
(中央社)
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