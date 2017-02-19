葉菊蘭向陸伸友誼手 海旅會尚未回覆
民進黨黨內元老葉菊蘭1月剛接任台灣觀光協會會長，日前她接受媒體訪問時表示，她主動伸出手誼的手，要拜會大陸海旅會台北辦事處主任滿宏衛。
台灣觀光協會秘書長吳朝彥說，13日已聯繫滿宏衛，傳達葉菊蘭的拜會之意，滿宏衛當時回應再安排，但目前還未回覆。
去年民進黨執政後，兩岸關係進入冷凍期，陸客來台也加速衰退，政府正透過推動新南向吸引外來觀光客，但也不放棄爭取陸客。
台灣觀光協會是協助政府推動台灣觀光一個很重要的橋梁，葉菊蘭對大陸也主動展現誠意。
葉菊蘭說，中國很強大，在對待台灣方面可以建立很好的兄弟之邦典範，台灣對全世界的人都歡迎，當然也包括陸客。
葉菊蘭坦承，她主張台獨，她說，人活著就要有信念，台灣有民選的總統、有自己的法律，她堅持台灣就是主權獨立的國家，無論文攻或武嚇，都不會改變她的信念。
不過，葉菊蘭說，她不會將個人信念帶到工作上，以前在行政部門工作時如此，現在也一樣，拜會滿宏衛，只希望促進台灣與大陸觀光交流，不會去談她的信念。1060219
(中央社)
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