角逐國民黨魁大位 吳敦義 郝龍斌王不見王
王不見王？國民黨副主席郝龍斌與前副總統吳敦義兩人角逐國民黨主席大位。吳敦義原定今天上午11點半參加基隆市青溪總會新春團拜活動，但行程延遲至中午12點10分仍未結束，而郝龍斌也恰巧地遲到未出現，直到吳離去2分鐘後才出現會場，雙方並未碰頭。
前總統馬英九受邀參加郝競選辦公室開幕，吳敦義面對媒體追問看法，吳敦義露出微笑說，也許(馬英九)是有人邀請因為禮貌才出席，這也不是特別敏感的事情，未來(自己)成立總部當然考慮要邀請他(馬英九)。
吳敦義說，馬英九曾任職中華民國元首8年，也是曾任台北市長、國民黨主席所以有一定的高度，而且他曾一再表示現階段不會表態支持特定人選「是毫無疑問」。
外傳馬英九人人挺是為了分散洪秀柱選，吳敦義突然暫緩腳步、停下來，對媒體無奈地說，「不要做這樣猜測！」
郝龍斌說，非常感謝馬英九要出席競選總部成立，這是對大家是一個鼓舞，這次(黨主席)選舉需要所有黨內同胞支持。
外傳江宜樺也要參選2020總統大選，對此郝龍斌回應，「很好啊！」任何有國民黨理念的人出來，能夠取得2020總統大選勝選的人都支持。
(中時)
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