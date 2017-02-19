嘉義市長涂醒哲當「店長」 旅展賣美食吸人氣

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2017台中春季國際旅遊大展，邁入第三天，嘉義市長涂醒哲（左）到場大力促銷嘉義觀光旅遊景點、美食，來到嘉義有名的蛋捲店前，大方送蛋捲行銷嘉義名產。（黃國峰攝）

嘉義市長涂醒哲（左）到場與民眾互動，大力促銷嘉義觀光旅遊景點、美食。（黃國峰攝）

2017台中春季國際旅遊大展，邁入第三天，嘉義市長涂醒哲（左）到場大力促銷嘉義觀光旅遊景點、美食，來到嘉義有名的蛋捲店前，大方送蛋捲行銷嘉義名產。（黃國峰攝）

(中時)