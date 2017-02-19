反空汙遊行高雄場 民眾開始集結
高雄每年9月至隔年3月空氣品質惡劣，連續7個月PM2.5超過世界衛生組織年平均標準4倍，等於高雄人1年內就超過半數月份生活在不良空氣狀態下。台南，高雄，屏東60個環保團體共同號召219南部民眾上街頭反空汙，中午12點半，中央公園已有近千人到場集結，預計下午1點半正式出發。
陳姓民眾說，今上午9時的PM2.5即時預測值就高達66微克／立方公尺（紅色警示56微克／立方公尺），多個區已達紅害程度，這就是高雄人悲哀，因此一定要上街抗議，籲政府重視。
環團中午12時30分在高市中央公園捷運1號出口外集結，要求政府提出解決辦法，還給民眾自由呼吸的權利。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。