反空汙遊行高雄場，民眾開始集結

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219我在高雄反空汙遊行現場，已開始有民眾集結。（劉宥廷攝）

219我在高雄反空汙遊行現場，已開始有民眾集結。（劉宥廷攝）

219我在高雄反空汙遊行現場，已開始有民眾集結。（劉宥廷攝）

民眾自備標語，準備參加反空汙遊行。（劉宥廷攝）

高雄每年9月至隔年3月空氣品質惡劣，連續7個月PM2.5超過世界衛生組織年平均標準4倍，等於高雄人1年內就超過半數月份生活在不良空氣狀態下。台南，高雄，屏東60個環保團體共同號召219南部民眾上街頭反空汙，中午12點半，中央公園已有近千人到場集結，預計下午1點半正式出發。

陳姓民眾說，今上午9時的PM2.5即時預測值就高達66微克／立方公尺（紅色警示56微克／立方公尺），多個區已達紅害程度，這就是高雄人悲哀，因此一定要上街抗議，籲政府重視。

環團中午12時30分在高市中央公園捷運1號出口外集結，要求政府提出解決辦法，還給民眾自由呼吸的權利。

(中時)