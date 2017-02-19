魏德聖甩包袱 快樂拍電影感染觀眾

47歲導演魏德聖挑戰拍攝音樂愛情電影「52赫茲我愛你」，坦言不像前幾部片都有些包袱，這次完全沒包袱，他說，「如果是部我自己拍都會快樂的電影，觀眾也會感受到快樂」。

非科班出身的魏德聖，入行前賣過馬桶、靈骨塔，為拍電影負債累累，2008年以首部執導電影「海角七號」爆紅，創下全台票房新台幣5.3億元紀錄，掀起一股國片熱潮，獲第45屆金馬獎年度台灣傑出電影工作者。

魏德聖翻身成為億萬導演，之後執導「賽德克．巴萊：太陽旗」及「賽德克．巴萊：彩虹橋」、監製「KANO」，票房表現亮眼，被圈內人稱為「小魏」的他逐步寫下影壇事蹟。

用17首原創歌曲串成「52赫茲我愛你」，魏德聖接受中央通訊社專訪時說，前幾部片對他都有些包袱，帶著使命感、故事非講不可的心情做，但「52赫茲我愛你」完全沒包袱，是部讓他輕鬆、快樂的電影。

拍攝用音樂形式講故事的電影，魏德聖直呼是挑戰，最難就是音樂，以往是電影完成，拿畫面與配樂溝通較快；這次只有劇本，「音樂是電影主角」，影像出現前就要溝通電影方向及音樂型態，但大家對音樂想像都不一樣，比較難溝通。

劇本規劃15首歌，最後多兩首片尾曲，向來片尾曲對他只是歌要帶出字幕，但「52赫茲我愛你」片尾曲不能只是帶字幕，要讓觀眾看完電影有沉浸幸福及愛情裡的感覺。且每首歌都是一個主題，主題與主題串起整部電影，與一首電影主題曲概念不同，每首都是主題曲。

電影講述情人節當天發生的故事，主角是愛情、關心及體諒，魏德聖笑說，「一天剛剛好」，很直覺將背景設定成一天，事情和人物一天內交會，感覺更有趣。

其中歌手舒米恩角色是樂觀追夢的音樂人，魏德聖表示，舒米恩角色有較多他的想法，但這角色不只是他，是整個電影圈、音樂圈共同角色，「就是無敵樂觀，要去追求大家覺得不切實際的夢」。

看歌舞片時，舞蹈一出現常有劇情「暫停」問題，讓有些觀眾較難接受，魏德聖以「單純唱歌、身體律動」方式克服，仍是鋪陳劇情及人物心理層面，觀眾能跟著電影走。

魏德聖坦言票房壓力來自於擔心觀眾接受度，「52赫茲我愛你」不像「賽德克．巴萊」、「KANO」是用大型活動宣傳，重回像「海角七號」以口碑行銷推動，勤跑活動不斷與觀眾溝通。

在「52赫茲我愛你」合作演員眼中的「小魏」導演又是什麼模樣？女主角小球先以「非常親切的阿伯」形容，但怕導演會生氣被喊阿伯，立馬改口「親切的大哥哥」。

男主角小玉表示，「他就是個勇敢的人」，很拚、跑的通告比演員還多，導演身體力行，「我們也願意跟他一起」。魏德聖與他都是不熟會很安靜，等到覺得安全就會開始講些有的沒的。

小球印象深刻是要去北美洲宣傳前，大家都沒去過，擔心有突發情況，魏德聖就跟大家說，「一定都會有問題，最重要是問題來了就要解決」，他是看見問題、發現問題、解決問題的人，直呼「就是智者啊」。1060219

(中央社)