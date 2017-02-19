疑不堪長期照顧失智夫 八旬婦跳樓亡

今（19日）上午8時許，本身患有躁鬱症的80歲陳姓婦人，疑因不堪長期照料失智的丈夫，從新北市板橋區萬板路住處10樓頂跳下，當場死亡。

陳婦的兒子並未與父母同住，他向警方表示，過去母親曾多次透露厭世念頭，但經安撫均安然度過，今天上午又接獲母親來電，向他重提輕生想法，經安撫後以為沒事，沒想到母親竟真的輕生。

警方已報請檢察官相驗，釐清陳婦自殺原因。

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(中時)