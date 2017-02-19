新北市教育局：持續催生五股高中
新北市教育局今天表示，仍持續進行五股地區籌設完全中學計畫，會設法突破困難取得學校所需用地，並將聯繫尚未寄回意向書的地主，積極促成以減半徵收方式催生五股完全中學。
新北市教育局及城鄉發展局去年12月5日召開說明會，並按說明會議決議結論，希望透過減半徵收土地方案，協助地主依「新北市政府受理都市計畫公共設施保留地申請檢討變更作業要點」向市府申請公保地解編相關事宜，並將五股國小遷至此地；而原文小二與文中一合併變更為文高用地，於此地設立五股完全中學。
教育局指出，新北市政府今年1月6日將會議紀錄、土地意向書及回郵信封寄發予本案尚未徵收的文高用地103位土地所有權人。
截至2月10日統計，該用地土地所有權人辦理意向書回收率不高，未達50%土地所有權人（至少52位以上）同意，教育局仍將積極持續努力進行溝通聯繫，盼結合社區力量共同促成設立五股完全中學。
教育局表示，五股區洲子洋重劃區發展迅速，遷入人口數逐年增加，依據人口資料顯示，五股區近10年內人口增加6611人，平均人口成長率1.93%，高於全市平均，考量未來都市發展與人口進駐，對教育資源的需求將日益擴大，因此市府跨局處積極尋求各種可行方案，打造精緻五股教育園區。
考量五股區在地仍有高中的就學需求，教育局將持續催生五股完全中學，進行最大努力籌設五股完全中學成為具有特色之學校，幫助學生適性學習，發揮所長及優勢，讓五股完全中學成為一所指標性高中，營造五股教育園區。1060219
(中央社)
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