沒有你我怎麼辦？9旬陸翁情書裡的愛情
中國大陸90歲老翁的太太因重病轉送至加護病房，兒女怕他傷心，暫時瞞著，結果老翁尋遍醫院裡每個病房，情人節當天終於見到老伴，他寫了一封500字情書給老伴，感動病房裡所有人。
大陸成都商報報導，老翁在信裡寫道，「在60多年的歲月裡，你像蠟燭一樣照亮了我，犧牲了自己，我拖累你，我很愧疚，更是傷心」，「我四處尋找你……我感到我此刻像孤兒一樣，沒有你我怎麼辦？」
這封短短500字的情書感動了病房裡所有的人，也感動許多大陸網友，紛紛留言說，「陪伴是最長情的告白，祝福爺爺奶奶」、「一大早的淚點，突然想到我奶奶了，奶奶去世三年了，爺爺每天都在想她」。
報導指出，90歲老人唐俊文的太太劉賢瑞11日深夜感覺很不舒服，兩人一起去醫院拿了藥回家，12日劉賢瑞身體還是沒好轉，人在外地的兒女們趕回家，將母親送到眉山市人民醫院。
劉賢瑞13日因重病轉入成都市第二人民醫院加護病房，兒女們怕唐俊文擔心，暫時瞞著老人。結果，當天下午，腳不便的唐俊文找遍眉山市人民醫院的每個病房，以及平時常和老伴去的公園和菜市場。
第二天，唐俊文終於在病房裡見到老伴，他對著老伴說，「情人節忘了買花了，我要給你寫一封信。」這500字情書，讓人催淚。1060219
(中央社)
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