吳新興會紐約新僑 盼多支持蔡總統
僑務委員會委員長吳新興訪問紐約，台灣同鄉會等僑團今晚在法拉盛舉行盛大歡迎餐會，吳新興稍早也專程拜會台灣會館並與僑領座談，盼僑胞體認執政不易，要多支持蔡總統。
結束一整天華埠傳統僑社拜會行程，吳新興傍晚走訪台灣新僑大本營法拉盛台灣會館，受到理事長方秀蓉及數十位僑領熱情歡迎。他全程以台語與僑領搏感情，特別澄清自己是民進黨員，而非所謂「老藍人」，還送給每位僑領總統蔡英文的春節福袋。
對於台僑擔心蔡總統民調下滑，他特別花了很多時間說明蔡總統刻正推動的多項改革，包括清查不當黨產、一例一休爭議、年金改革、長照服務及婚姻平權法等，這些都是前任無法完成，但蔡總統做到了。
他坦言，一例一休是很好的政策，但文宣失敗，查不當黨產後，婦聯會也同意捐款給政府推動長照，改革是吃力不討好的事，但都是為了台灣更好，期盼僑領對蔡總統少些批評，站出來與駐外單位合力替台灣發聲，相信按部就班完成後，蔡總統民調就會回來了。
吳新興同時為行政院長林全抱不平，稱許他是一位君子，接受蔡總統力邀，為了替國家做事，犧牲大筆收入。
另外，大紐約台灣同鄉會晚上舉行新春餐會及新卸任會長交接，會長由張君麟交給吳丞竣，同時歡迎吳新興到訪，席開近30桌，場面盛大熱鬧。過境紐約的民進黨立委邱志偉及蔡適應也出席。1060119
(中央社)
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