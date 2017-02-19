蝶戀花死亡車禍 3市長二殯致哀

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蝶戀花旅行社遊覽車在國道發生重大車禍，罹難者家屬今在二殯舉行追悼會，台北市長柯文哲、新北市長朱立倫、桃園市長鄭文燦、蝶戀花創辦人周比蒼等人都赴二殯致哀。

罹難者家屬今天上午在二殯舉行追悼會，家屬手拿白玫瑰，場面哀戚、肅穆；柯文哲、朱立倫、鄭文燦今天上午前後赴靈堂哀悼，柯文哲一一向家屬握手、致意，並指示社會局長許立民後續設窗口協助家屬。

朱立倫面對記者提問，市府是否會給予罹難者家屬協助等問題，僅簡短說「謝謝」，表情凝重的離開追悼會場；鄭文燦同樣致哀後就離開會場。

朱立倫14日到二殯慰問罹難者家屬時向他們承諾，新北市府會全力協助家屬後續賠償法律事宜等，法制局會給予幫助；鄭文燦14日慰問罹難者家屬時，也承諾全力協助。

周比蒼昨出席頭七法會，承諾會負擔喪葬費，並留下一支電話號碼，周今出席追悼會，離去時被家屬、大批媒體圍繞，追問是否會履行承諾，他則不發一語，快步離開二殯，搭上計程車離去。

此外，民進黨立委吳思瑤，請辭的公路總局長陳彥伯、觀光局長周永暉同樣也到場致意，陳彥伯表示，他身為公路主管機關首長，要為此負行政責任。

33名罹難者分別為台北市、新北市與桃園市的居民，台北市19人、新北市10人、桃園市4人。1060219

(中央社)