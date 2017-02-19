印尼：金正男案印尼女嫌不在移工名單

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印尼女子席蒂艾沙涉嫌在馬來西亞參與暗殺北韓領導人金正恩兄長金正男的行動。印尼海外勞工安置暨保護局表示，在馬國工作的印尼移工名單中，沒有席蒂艾沙。

印尼外交部證實，在馬來西亞被捕、涉金正男暗殺案的女子是印尼人，她是25歲的印尼女子席蒂艾沙（Siti Aishah），來自雅加達近郊的萬丹省（Banten）西冷縣（Serang）。

席蒂艾沙落網時供稱先前在馬國擔任家庭女傭，目前則於吉隆坡某間夜店打工。

不過，印尼海外勞工安置暨保護局長瓦希德（Nusron Wahid）表示，經查詢印尼海外移工資料庫後，並沒有席蒂艾沙的名字。

瓦希德說，海外勞工局沒有席蒂艾沙何時前往馬來西亞，或在馬來西亞工作的相關資訊。

不過，他表示，不論席蒂艾沙到底是移工還是以觀光客身分造訪馬國，印尼政府都會提供她必要的法律協助。1060219

(中央社)