台中動畫影展開放國際徵件 總獎金破百萬

我要評比

「台中國際動畫影展」2015年首辦後佳評如潮，更在國際打響名號，廣受國內外民眾及動畫界人士注目。（盧金足攝）

台灣唯一以動畫作為城市影展的「台中國際動畫影展」(TIAF)，自2015年首辦後佳評如潮，更在國際打響名號，廣受國內外民眾及動畫界人士注目。台中市政府新聞局表示，今年活動首度向全球開放國際徵件，增設競賽類別「國際短片組」與「學生作品組」，鼓勵國內動畫創作者與全球動畫好手共同角逐總額130萬的高額獎金，即日起開放線上報名至6月30日。

今年「台中國際動畫影展」在市府新聞局指導下，由台中市影視發展基金會舉辦，除祭出超過百萬獎金及共10座獎項外，更特別增設「最佳台灣短片獎」與「最佳台灣學生作品獎」推動台灣原生動畫創作，以及「傑出創作獎」獎勵專業技術人員，鼓勵產業分工要為台灣動畫產業建立獎勵模範。

新聞局長卓冠廷表示，市府致力打造台中成為「創意城市，生活首都」，鎖定「動畫」作為城市特色，如今影展已茁壯成形，競賽單元的台灣動畫短片均具國際水準，令國內外影人驚艷；市府也積極爭取與文化部合作在中台灣電影中心設置「國家漫畫博物館」，盼整合台灣動畫史發展文獻，並聚合產業資源，推廣動畫產業。

台中市影視發展基金會副執行長吳蓓琳指出，「台中國際動畫影展」歷經2年辛勤耕耘，已逐漸成為動畫作品進軍國際影展的跳板，今年再擴大邀請國際徵件，期許徵集更多國際優秀動畫創作，讓10月影展的短片競賽更精彩豐富。

2017台中國際動畫影展國際徵件即日起開放線上報名，收件截止日為2017年6月30日（週五）。為響應節能減碳愛地球，本屆影展不接受紙本報名。

(中時)