中市役政整合資訊服務平台，當兵不再霧煞煞

台中市府民政局長蔡世寅表示，「台中市役政整合資訊服務平台」已正式上線，歡迎役男連結至民政局網站-役政園地查詢使用。（盧金足攝）

為幫助役男瞭解役政相關規定並掌握多元服役型態，台中市政府民政局建置「台中市役政整合資訊服務平台」，以簡明扼要的一頁式網頁設計，綜整中央與台中市役政相關宣導訊息、線上服務與創新便民措施，方便役男線上查閱與申辦，減少役政資訊摸索時間，保障役男知的權利。

民政局長蔡世寅指出，兵役是男生應盡的義務，也銜接多數男生自完成學業至初入職場的重要階段，配合兵役制度轉型，現行役男服役型態漸趨多元，另順應行動科技潮流，役政業務申辦與查詢方式也朝簡化、資訊化發展，但多數役男仍對於自身權利義務與相關查詢、申辦管道不甚瞭解。

「現在兵要當多久？」、「我可能被判常備役、替代役還是免役？」、「我可以申請服替代役嗎？」、「我聽說可以在大學暑假把兵當完要怎麼申請呢？」、「我有役男身分可以出國旅遊嗎？」等諸如此類的問題是很多役男心中共同的疑問。

為利役男建立對兵役的基本認識，及早進行生涯規劃並保障自身權益，避免役男因為生硬繁雜的法規與流程對當兵感到茫然畏懼、無所適從，民政局特別建置「台中市役政整合資訊服務平台」，以清楚簡明及親和的架構呈現役男徵兵處理作業流程須知規定，平台並整合役男網路申辦與線上查詢的系統連結，讓役男線上瀏覽相關規定時，可多加利用網路服務。

民政局表示，「台中市役政整合資訊服務平台」已正式上線，歡迎役男連結至民政局網站-役政園地查詢使用，但服務平台是針對役男徵兵處理作業流程重要須知與資訊服務作精要的簡述與整理，役男如欲瞭解更詳細的規定，歡迎致電民政局兵員徵集科或台中市各區公所兵役單位洽詢。

(中時)