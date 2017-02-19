新型網購詐騙手法 專騙賣家
網購詐騙近來十分盛行，刑事警局發現新型詐騙手法，假買家先在網路購買商品，要求超商取貨，且收件、寄件人都寫其名字，再持身分證至超商要求更換包裹，導致賣家損收慘重。
刑事局調查，住在台中市的31歲王小姐，月中透過網路販售百貨公司面額新台幣500元禮券20張共1萬元，假買家劉男要求王小姐以超商店到店方式取貨付款，且收件人、寄件人都寫劉男的名字，王不疑有他照樣辦理。
劉男隨後持身分證件到超商，假稱商品有問題要更換，便將禮券拿走換成不值錢的東西，王小姐遲遲未收到款項，才驚覺受騙，前往派出所報案。
刑事局表示，以往假網拍詐騙手法都是詐騙買家，這類目標卻轉為賣家，屬新型態詐騙手法，提醒民眾超商寄送物品規範內容物不得包含現金、禮券、珠寶、票據等有價證券或珠寶、古董、藝術品等貴重物品，若是上網販售禮券等有價證券，建議民眾盡量選取面交方式，避免遭詐。1060219
(中央社)
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