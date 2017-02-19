客家饗宴！中市西屯區公所全國客家日活動
台中市西屯區公所舉辦「樂活西屯慶天穿」全國客家日活動，以減碳環保、客庄樂活及愛惜環境為主題，現場有客家藝文表演、粢粑及天穿粄DIY教學、客家產品展售等多元內容，打造視、聽、味覺三重感官的客家饗宴，希望讓民眾瞭解客家傳統文化，也促進多元族群共榮發展。
包括市府客家事務委員會專門委員魏瑞伸、西屯區長何國裕，以及多位里長、校長等人都共襄盛舉。何國裕感謝鄰里團隊協助舉辦活動，希望透過藝文表演及傳統美食饗宴，讓更多人更深入了解多元族群文化。
活動現場有泰安國小鼓手隊、漢口國中客家歌謠、福恩里美魔女舞蹈及黑墨鏡樂團等精采客家藝文表演，也邀請專業老師進行粢粑及天穿粄DIY教學，帶領民眾體驗客家飲食文化的內涵。
此外，會場設有客家產品及各式糕點展售攤位，也提供客家風味美食讓民眾享用，氣氛熱鬧，大、小朋友一起歡樂享受視、聽、味覺三重感官的客家饗宴。
西屯區公所表示，西屯區客家人口佔台中客家總人口數的13%，希望透過全國客家日活動，讓民眾瞭解客家傳統文化，促進多元族群共榮發展。
市府客委會表示，每年農曆正月20日，是客家天穿日、全國客家日，市長林佳龍上任後，也訂為台中客家日，今年以和平區為主場活動地區，聯合包括西屯、東勢、新社、石岡等12個行政區，分別於2月16、18、19日在各區以減碳環保、客庄樂活及愛惜環境為主題，舉辦歡慶系列活動，推廣客家文化。
(中時)
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