超有愛！六月2歲兒寵溺盯妹妹狂獻吻萌翻
藝人六月（蔡君茹）和李易婚後育有一對兒女Star和Shinny，夫妻倆時常分享家庭生活，尤其小朋友的萌樣深獲粉絲喜愛，今（19日）六月PO出兄妹倆互動影片，2歲的Star已懂得疼愛Shinny，令媽媽深感欣慰：「終於不爭寵了」。
六月先前曾分享過Star吃妹妹醋的趣事，稱兒子看到她要抱Shinny時，總會立刻跑過去也要討抱，不過，現在2歲的Star已相當有哥哥的風範。影片中，Star總用相當寵溺的眼神盯著妹妹，見到Shinny玩具掉了馬上幫忙撿，或是大方分享自己的玩具給對方玩，尤其2度獻吻妹妹，一舉一動都十分有愛，就連六月也忍不住說：「他好愛妹妹」，網友更是大讚Star超棒，直呼看他們相親相愛的兄妹情超療癒！
(中時電子報)
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