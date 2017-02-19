超有愛！六月2歲兒寵溺盯妹妹狂獻吻萌翻

六月和李易常曬一家四口幸福生活。（圖／取材自六月臉書）

Star現不和妹妹爭寵，不時親親Shinny超有愛。（圖／取材自六月臉書）

藝人六月（蔡君茹）和李易婚後育有一對兒女Star和Shinny，夫妻倆時常分享家庭生活，尤其小朋友的萌樣深獲粉絲喜愛，今（19日）六月PO出兄妹倆互動影片，2歲的Star已懂得疼愛Shinny，令媽媽深感欣慰：「終於不爭寵了」。

六月先前曾分享過Star吃妹妹醋的趣事，稱兒子看到她要抱Shinny時，總會立刻跑過去也要討抱，不過，現在2歲的Star已相當有哥哥的風範。影片中，Star總用相當寵溺的眼神盯著妹妹，見到Shinny玩具掉了馬上幫忙撿，或是大方分享自己的玩具給對方玩，尤其2度獻吻妹妹，一舉一動都十分有愛，就連六月也忍不住說：「他好愛妹妹」，網友更是大讚Star超棒，直呼看他們相親相愛的兄妹情超療癒！

(中時電子報)