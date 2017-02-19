中市教育局推動新住民及本土語言教育
台中市政府教育局積極推動新住民及本土語言教育發展，今年將補助7所學校開設越南、印尼、泰國、柬埔寨、寮國或緬甸等東南亞母語班；此外，也補助13所學校開辦母語傳承課，鼓勵本土語言教育，希望促進多元文化發展，也培養學童語言能力及國際視野。
其中，日南國小開辦越南語班，校長蔡家廷表示，全校學生620名，新住民子女約占五分之一，其中又以越南籍子女為多數，學校成立越南語班，利用課後時間，一周上課兩次，由擁有越南語認證的越籍媽媽自編教材授課。
從字母發音入門，到單字、詞彙等，採互動、溝通式教學，並善用多媒體影音教材，也邀請越籍媽媽親子共學，鼓勵媽媽在家多使用母語與孩子溝通，讓孩子善用文化資源，培養語言優勢，學生及家長反應熱烈。
在越南語班上課的康同學表示，越南語很有趣，學會後也可以教同學，許多同學因此想學越南語；康媽媽也說，孩子上了越南語課後，回家更願意說越南語，親子互動關係更好。
教育局表示，配合12年國民基本教育107課綱，新住民語將納入本土語選修課程，教育局推動新住民子女「在家學母語」教育輔導實施計畫，106年度將補助中市7所學校開設越南、印尼、泰國、柬埔寨、寮國或緬甸等東南亞母語班；也補助13所學校開辦母語傳承課，鼓勵本土語言教育推展。
此外，為培養學生認識多元文化，教育局透過辦理原住民、閩南語、客語師資培訓、教師學生語言能力認證衝刺班、新住民子女諮詢輔導、多元文化或國際日活動、開設華語補救課程及母語傳承課程等面向推動。
此外；並編印多元文化教材、手冊等教材供學校使用，利用假日及暑期辦理教師多元文化研習、親職教育研習，希望多元文化共榮，也培養學童語言能力及國際視野。
(中時)
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