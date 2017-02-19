中台灣元宵燈會客家之夜，客家樂音處處飄

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台中市政府昨晚在台中公園舉辦「2017中台灣元宵燈會─客家之夜」。（盧金足攝）

精彩的「客家之樂」提升大台中客家音樂與文化的能見度，讓更多國內外遊客看見與聽見多樣化的大埔客家。（盧金足攝）

為展現豐富的客家表演藝術，台中市政府昨晚在台中公園舉辦「2017中台灣元宵燈會─客家之夜」，不僅邀請金曲歌手黃鎮炘唱出多首客家流行搖滾新音樂；還有精通國語、台語、客語的魅力歌手徐紫淇，以優異唱功驚豔全場，並特別安排國、客語雙聲主持，讓客語更加生活化，吸引許多民眾共襄盛舉，度過熱鬧溫馨夜晚。

昨晚活動邀請台中市石岡大埔客家民俗文化協會、大屯客家協會、客家文化協進會等客家優秀社團帶來傳統三大調、客家組曲等精彩表演；東勢區新移民家庭關懷協會也以動感十足的客家歌曲唱跳演出；阿比百樂團與金曲歌手黃鎮炘唱出多首客家流行搖滾新音樂。

精通國、台、客語的歌手徐紫淇也展現優異唱功；市府客委會主委劉宏基也到場支持，感謝各地鄉親熱情參與。

客委會表示，希望藉由活動，提升大台中客家音樂與文化的能見度，讓更多國內外遊客看見與聽見多樣化的大埔客家。此外，現場也安排國、客語雙聲主持，讓在場的客家族群朋友們更親近母語。

(中時)