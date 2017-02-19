東里家風古厝飄古味 傳統囍餅口味多
「2017台中春季國際旅遊大展」第三天掀人潮，個展攤前到處可見諮詢民眾，苗栗縣展區的苑裡「東里家風」古厝已有百年歷史，禧宴囍餅更是充滿古味，有古早肉餅、鴛鴦餅等口味，中部遊客可驅車到苗栗一日遊，細細品嘗百年古厝的風韻。
禧宴囍餅位於東里家風，傳統糕餅令人愛不釋手，有古早肉餅、滷肉香菇豆沙、鴛鴦餅等多種口味，還有芋頭麻吉也別有味道，李太太到展攤前試吃，唇齒留香直呼真好吃！她還說，東里家風是個很有古味的好景點。
來到「東里家風」有專人進行導覽，遊客可親眼見證傳統建築，還能感受農村割稻生活體驗，您也可穿著古裝演活從前的富貴人家，玩樂一整天後，可在古厝傳統特色房間小憩，住宿東里家風與明星導演同樣的房間，晚上欣賞滿天星斗，聽蟲鳴鳥叫，卸下城市的煩悶，好好享受大自然的洗禮！
還有導演指導拍戲，贈送錄影DVD，過程趣味橫生，有忘詞笑場的，回顧錄影影片，絕對讓人笑聲連連！周邊也有許多好玩有趣的景點，例如苑裡觀光景點、丹堤休閒農場及山腳社區日式宿舍。因應各季節變化，不定期推出節日慶祝活動，例如客家古厝婚禮、手工割稻、送灶神、千歲慶元宵及農村生活童玩節。
(中時)
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